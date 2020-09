Raffica di furti a Sala Consilina: i residenti si organizzano con le ronde

Raffica di furti a Sala Consilina: i cittadini, esasperati, hanno pensato di organizzarsi in ronde. In particolare, in via Deserte e via Viscigliete per scongiurare nuovi episodi, a turno i residenti "sorvegliano" la zona.

Accorato l'appello alle forze dell'ordine affinchè incrementino i controlli nella notte e scoraggino l'azione dei malviventi.