Furti nelle auto a Paestum, un turista denuncia: "Ci hanno rubato le valige, non torneremo più"

Ancora furti nelle auto lungo la litoranea di Capaccio Paestum. Tra le vittime anche un turista delle Puglia, che ha scritto alla nostra redazione per denunciare quanto gli è accaduto lo scorso 25 luglio.

“Dopo un breve soggiorno in uno dei villaggi della zona, prima di ripartire per Bari con la mia famiglia, abbiamo pensato di fare un ultimo bagno alla spiaggia libera, sul lungomare Laura. Verso le 13,30 abbiamo parcheggiato l'auto nella pineta adiacente a via Poseidonia e dopo un bagno veloce di circa mezz'ora siamo ritornati alla macchina. Una volta aperto il portabagagli ci siamo accorti che non c'erano più i bagagli. Per noi era la prima volta che venivamo in questa zona. Abbiamo poi saputo che la zona della pineta di Capaccio è meta di furti ai turisti da diversi anni. Mi pare strano che il comune non abbia provveduto ad installare delle telecamere di sorveglianza e a risolvere in qualche modo questo problema che danneggia il turismo locale. Una cosa è certa, noi in questa zona non torneremo più”.