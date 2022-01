Perde il portafoglio tra Pontecagnano e Bellizzi, l'appello di Lamin: "Restituitemi almeno i documenti"

Un ragazzo gambiano, Lamin Ceesay, ha smarrito il portafoglio mentre, ieri sera, percorreva la Strada Statale 18, nel tratto che collega Pontecagnano e Bellizzi. Qualcuno, però, deve averlo trovato ma, invece, di consegnarlo alle forze dell’ordine, ha utilizzato la carta di credito per fare acquisti in un supermercato.

L'appello

Lo straniero lancia un appello per chiedere la restituzione, al di là dei soldi, almeno dei documenti di identità e di quelli relativi alla richiesta per il ritiro del permesso di soggiorno. Chiunque dovesse trovarli, può contattarlo su Facebook https://www.facebook.com/gli.esuli Intanto, questa mattina, Lamin si recherà dai carabinieri per sporgere regolare denuncia.