Ladri in azione al "bike sharing" di Piazza della Concordia: rubate le ruote alle biciclette

Ladri e vandali ancora in azione a Salerno. Nel mirino, ancora una volta, è finita la postazione di bike sharing situata nei pressi di Piazza della Concordia. Come mostrano le foto inviateci da un lettori, qualcuno ha rubato le ruote a due biciclette. “E’ una vergogna, sono una comodità per noi cittadini e per i turisti” denuncia l’autore delle foto. L’auspicio è che venga installato un sistema di antifurto più efficace.