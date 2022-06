"Aiuto, un gabbiano aggressivo mi ha preso di mira!": la segnalazione di un lettore

"Mentre correvo, sono stato preso di mira da un gabbiano all’altezza della caserma Angelucci e non è la prima volta che accade in quella zona". Lo ha raccontato un nostro lettore: "Presumo che da quelle parti ci sia un nido e a dire il vero non è neanche l’unica zona dove si verificano questi attacchi: Porto, Parco Mercatello e lungomare sono invasi da questi uccelli che spesso prendono di mira anche l'uomo".

Le segnalazioni

Il cittadino ha inviato una pec al Comune per denunciare l’accaduto: diverse le segnalazioni che stanno giungendo in redazione circa la proliferazione dei gabbiani e la loro assidua presenza in città, specie nei pressi di pescherie e alimentari.