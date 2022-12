Colonia felina in via Laspro, gli animalisti: "Un uomo ci impedisce di portare cibo ai gatti"

"C'è un uomo, apparentemente elegante e perbene, che ci impedisce di portare il cibo ai gattini della colonia di via Laspro: è arrivato ad urlarci contro e a minacciare noi volontari che, senza sporcare, ci limitiamo a lasciare su un muretto alto acqua e qualche cucchiaio di cibo". Questa la denuncia di diversi animalisti, giunta in redazione.

L'appello

Non riescono, infatti, a sfamare i mici della colonia, gli animalisti che fanno appello alle forze dell'ordine affinchè vengano incrementati i controlli nella zona e l'uomo in questione smetta di importunarli o di far del male ai gattini. "Abbiamo già denunciato il disagio, ma ad oggi nulla è cambiato e quell'uomo continua, indisturbato, a prenderci di mira, incutendo timore", concludono i volontari che auspicano l'intervento degli enti competenti, per la tutela della colonia felina ed anche della loro stessa incolumità.