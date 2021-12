Orrore e rabbia a Torrione: gatto morto coperto da un telo e nessuno lo rimuove

"C'è un gatto morto che giace da giorni in strada, a Torrione. Lo hanno coperto con un telo, passano auto e pedoni. Nessuno lo rimuove". La segnalazione, mix di rabbia e stupore, arriva alla nostra redazione, tramite una lettrice di Salerno Today.

I fatti

"Non posso assistere a una tragedia di questo genere - racconta - ma sopratutto sapere che c’è poca coerenza anche da parte delle istituzioni di Salerno. Mi si spezza il cuore a vedere una situazione del genere, dato che passo ogni giorno per quella strada. Non riesco a credere a ciò che vedo e immagino, non voglio credere che esistano delle persone così crudeli. Veramente una vergogna e zero rispetto per l’animale. Ci troviamo in via Eduardo de Filippo, nei pressi di una nota attività commerciale. Da giorni, c’è un gatto morto coperto da un telo sul marciapiede e nessuno fa niente. Gatti che vengono investiti lungo le strade ce ne sono purtroppo tanti. E molti sono quelli che rimangono in strada morti, anche per giorni. Il caso del gattino con sfumature di nero, bianco e marrone, forse travolto e rimasto sul ciglio di un marciapiede per diversi giorni, è sotto gli occhi di tutti. Nonostante ripetute segnalazioni a tutti gli enti competenti di Salerno, non è ancora stato rimosso il gatto. A parte il dolore nel vedere morto un bel gattino, quale era da vivo sicuramente, al pensiero dei bambini che forse stanno aspettando il suo ritorno a casa per poterselo coccolare, quel marciapiede è anche un punto di passaggio di molti ragazzini che vanno o tornano da scuola. O per le persone che vanno al lavoro. Anche dal punto di vista igienico non credo sia opportuno lasciarlo abbandonato là. Non passiamo indifferenti, davanti ad una situazione del genere".