Spunta il semaforo tricolore, un cittadino: "Non è la prima volta"

Semaforo tricolore a Giffoni Sei Casali. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore, con tanto di foto inviata dalla località Malche. E non è la prima volta che un simile disagio ci viene segnalato da qualche residente.

La denuncia

"Oggi 20 maggio, ore 07,45 in località Malche di Giffoni Sei Casali, di nuovo il semaforo tricolore. Ma la cosa più assurda - ci scrive il cittadino - è che ci sono due semafori in entrambe le direzioni di marcia, a distanza di poche centinaia di metri, su un rettilineo stradale per degli attraversamenti pedonali fantasma. Infatti non si vede mai nessun pedone attraversare, mentre invece le auto sono costrette a fermarsi inutilmente. Non sarebbe più logico e sensato disporre un dispositivo di chiamata per eventuali pedoni? O forse c'è l'ennesimo tentativo di vessare noi poveri automobilisti per fare cassa, installando dei semafori e facendoli passare come strumento utile ai pedoni, rispetto agli autovelox che sono più criticati e contestati? A voi lascio ogni commento e riflessione. Per me anche chi ci amministra dovrebbe sottoporsi ai test psicoattitudinali dopo le elezioni"