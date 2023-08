La giostrina si stacca da terra: tragedia sfiorata nell'area giochi di Parco Arbostella

Tragedia sfiorata nell'area giochi di Parco Arbostella. Nella serata di ieri, un bambino è caduto rovinosamente a terra dopo che la giostrina a molla sulla quale stava giocando si è staccata dalla base su cui era poggiata.

La denuncia

Successivamente si è poi scoperto che la giostrina, in realtà, non era fissata al terreno in sicurezza. Per fortuna, come ribadito dalla madre, il bambino ha riportato solo un graffio. "Ha rischiato di farsi molto male - aggiunge la mamma - perché quella giostra, non so se fosse metallo o acciaio, era molto pesante".