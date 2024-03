"Non c'è manutenzione alle giostrine di Piazza della Libertà": la denuncia dei genitori

Giostrine rotte e quindi ritenute "pericolose" nell’area giochi di Piazza della Libertà. A segnalarlo alla nostra redazione tramite fotografie, alcuni genitori che spesso portano spesso lì i loro figli a divertirsi. “Degrado e assenza di manutenzione. A rischio l’incolumità dei bambini. Ma si può?” ci scrive una mamma.

L’appello è rivolto, in particolare, a chi è addetto alla manutenzione del piccolo parco giochi affinchè intervenga per ripristinare e mettere in sicurezza le giostrine.