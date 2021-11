Giostrine e panchine danneggiate, per mano di vandali, in via Galloppo, a Salerno. A segnalarcelo, alcuni lettori: emblematici, gli scatti di Guglielmo Gambardella. L'auspicio è che vengano presi provvedimenti, individuando e sanzionando anche i responsabili.

Foto di Guglielmo Gambardella