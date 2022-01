"Aiuto: c'è un giovane armato in giro in via Posidonia", la segnalazione dei lettori

Tensione nella zona orientale: come ci segnalano alcuni lettori, un giovane armato di coltello si aggirerebbe in via Posidonia con l'intento di rapinare i passanti.

La segnalazione

I cittadini avrebbero segnalato il fatto ai carabinieri: accertamenti in corso, per appurare la veridicità dei tentativi di rapina e per individuare il presunto responsabile.