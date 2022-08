Giovi, spunta una discarica a cielo aperto: "E' così da 15 giorni"

Da quindici giorni i rifiuti non vengono raccolti. E così, a Giovi Bottiglieri, frazione collinare di Salerno, si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto.

La critica

A segnalarlo è un nostro lettore: “Questo è il risultato della nuova raccolta differenziata”. Il cumulo di rifiuti, in particolare, si è formato in via Vincenzo Sabatino.