Siamo alla frutta: in Via Roma 118, a pochi passi dal Comune di Salerno, piante alte 2 metri con un raggio di 5, bicicletta abbandonata sotto i cespugli in pieno centro e questa è la città turistica che tanto vantano. Speriamo che si prendano provvedimenti seri e immediati sulla gestione del verde pubblico poiché siamo in una situazione grave dal punto di vista igienico e sanitario.