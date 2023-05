La rassegna "Grande Musica a San Giorgio": il programma completo

Torna a Salerno la rassegna Grande Musica a San Giorgio. Partenza il prossimo 13 maggio alle 19.30 nello splendido spazio della Chiesa di San Giorgio con il pianista Costantino Catena. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, l’ente concertistico più antico del Mezzogiorno in attività, dedica alla Città di Salerno alcuni appuntamenti musicali di rilievo nello splendido scenario della Chiesa di San Giorgio, non solo luogo sacro e speciale rifulgente di opere d’arte ma anche spazio acustico di straordinario fascino, particolarmente adatto ad accogliere la musica. La rassegna che l’Associazione Alessandro Scarlatti propone a partire dal mese di maggio si articola in sette appuntamenti assai diversi l’uno dall’altro per contenuti. Grande soddisfazione è espressa dal Presidente dell’Associazione Alessandro Scarlatti, il Prof. Oreste de Divitiis (peraltro salernitano di origine): «Realizzare questi concerti a Salerno mi emoziona particolarmente perché significa contribuire concretamente all’offerta musicale di una città importante, cui sono legato affettivamente; nello stesso tempo l’Associazione Alessandro Scarlatti riafferma il suo ruolo di ente concertistico di rilievo regionale e non soltanto napoletano.» Le suggestioni del pianismo romantico di Chopin e Schumann, affidate a un grande virtuoso della tastiera come Costantino Catena, saranno protagoniste nel concerto inaugurale previsto per il 13 maggio, che accosta la Kreisleriana di Schumann, straordinaria composizione dedicata a Chopin, a tre grandi capolavori dello stesso Chopin: la Polacca in fa diesis minore op. 44, la Fantasia in fa minore op. 49, la Barcarola in fa diesis maggiore op. 60. Costantino Catena, Yamaha Artist dal 2016, è un grande interprete del repertorio schumanniano, del quale sta curando, per l’etichetta Brilliant, la registrazione integrale delle opere pianistiche. Secondo Costantino Catena: «non è un caso che i Kreisleriana, uno dei vertici del romanticismo musicale e uno dei massimi capolavori di Schumann e anche la sua opera più tormentata, sottile e fantastica, siano dedicati proprio a Chopin. Le otto fantasie che compongono questo ciclo, pervase di demonismo angoscioso, sono quanto di più cupo e fantastico Schumann abbia potuto scrivere». Le composizioni del grande repertorio sacro della Scuola Musicale Napoletana risuoneranno nel concerto del 20 maggio, affidate al Coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro, che propone brani di Trabaci, Provenzale, Alessandro Scarlatti, Fago, Domenico Scarlatti, Niccolò Jommelli con la presenza, all’organo, di Sossio Capasso. Infine, la brillantezza e le armoniose melodie del barocco tedesco di Bach, Händel e Telemann, affidati alle cure di un ensemble barocco che suona su strumenti d’epoca - costituito da Tommaso Rossi (flauto dolce e traversiere), Nicholas Robinson (violino), Patrizia Varone (clavicembalo - chiudono la prima parte della rassegna, il giorno 27 maggio. Dalla fine di settembre, poi, proseguirà il felice rapporto di collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Martucci, e, in particolare con la sua prestigiosa scuola di pianoforte. Otto giovanissimi allievi proporranno un vero e proprio cartellone di quattro appuntamenti in omaggio a Rachmaninov, il grande compositore di cui nel 2023 si celebra il 150° anniversario della nascita, proponendo non soltanto sue musiche ma anche composizioni di autori russi a lui legati. I concerti sono previsti alle ore 19.30 e sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Grande Musica a San Giorgio

Programma del Primo concerto Sabato 13 maggio 2023 Salerno, Chiesa di San Giorgio – ore 19.30

Robert Schumann Kreisleriana op. 16, otto fantasie per pianoforte dedicate a Fryderyk Chopin 1. Ausserst bewegt (Agitatissimo) 2. Sehr innig (Con molta espressione, non troppo presto) 3. Sehr aufgeregt (Molto agitato) 4. Sehr langsam (Lento assai) 5. Sehr lebhaft (Vivace assai) 6. Sehr langsam (Lento assai) 7. Sehr rasch (Molto presto) 8. Schnell und spielend (Vivace e scherzando) Fryderyk Chopin Polacca in fa diesis minore op. 44 Fantasia in fa minore op. 49 Barcarola in fa diesis maggiore op. 60 COSTANTINO CATENA, pianoforte