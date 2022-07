Ascensore pubblico guasto da giorni: disagi per i residenti in zona Mutilati

Disagi per i residenti di via piazza Princìpe Amedeo, nel rione Mutilati, a Salerno: come denunciano alcuni lettori, da giorni, l'ascensore pubblico non risulta funzionante.

La denuncia e la richiesta

Con il caldo record di questo periodo, è a dir poco complesso il salire le scale soprattutto per gli anziani con le buste della spesa quotidiana. Non solo ai diversamente abili, dunque, ma a tutti gli abitanti, il guasto sta creando innumerevoli problematiche. Unanime, il coro dei residenti del quartiere per chiedere al Comune di ripristinare immediatamente l'uso dell'ascensore pubblico.