Guasto il postamat a Torrione: file e disagi tra gli utenti

Disservizi, oggi, alle Poste di Torrione. Come ci segnalano diversi utenti, infatti, sono state registrate lunghe attese in quanto era guasto il postamat ed evidentemente gli addetti agli sportelli non erano abbastanza per rispondere alle esigenze dei clienti in coda.

Anche a fronte delle norme anti-Covid e del divieto di assembramento, dunque, i cittadini chiedono l'immediata risoluzione del disagio, per evitare situazioni di rischio per il contagio.