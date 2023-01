Allarme guida spericolata a Salerno, di notte: danni ad un segnale stradale in via Parmenide

Nonostante l'aumento degli incidenti, nonostante le vite spezzate, nonostante il bollettino dei feriti, a Salerno, specie di notte, continua, per molti, la guida spericolata ed incurante delle norme del codice della strada. Come mostrano gli scatti forniti da Strade Sicure, alle ore 4.30 di questa mattina è stato necessario un nuovo intervento in via Parmenide.





Abbattuto, infatti, un segnale stradale, probabilmente da qualche auto che ha danneggiato la segnalatica mentre sfrecciava per le strade della città. Si mostra sempre più urgente, dunque, un intervento efficace da parte degli enti competenti, per monitorare e sanzionare i conducenti imprudenti che guidano i loro veicoli come se fossero su di una pista da corsa, a tutto rischio di pedoni, automobilisti e arredi urbani.