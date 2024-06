"Il parco del Rione Calcedonia viene chiuso per far scorrazzare liberi i cani": la denuncia dei residenti

Il parco pubblico tra via Pironti e via Castelluccio, situato nel Rione Calcedonia, verrebbe utilizzato a scopi privati dai proprietari di cani. Secondo quanto segnalano alla nostra redazione alcuni residenti, il cancello verrebbe chiuso per far scorrazzare tranquillamente gli animali, spesso anche di grossa taglia. “Si configura a tutti gli effetti – scrivono nella segnalazione a Salernotoday – di un uso privato di uno spazio pubblico, in quanto si impedisce l’accesso ad altri utenti”. L'auspicio è che vi sia un controllo diretto da parte della Polizia Municipale per verificare quanto da loro denunciato.