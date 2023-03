Zona Stadio Vestuti tra micro-discariche e stradine al buio, l'ira dei residenti

Una valanga di segnalazioni, in redazione, dai residenti della zona dello stadio Vestuti, a Salerno. In particolare, in via Carucci, frequenti i guasti all'illuminazione: diverse le persone che hanno rischiato di cadere al suolo, complici la scarsissima visibilità e la pavimentazione sconnessa che risulta in condizioni disastrose, come anche su via Cacciatore.

La denuncia

Intanto, in via Fratelli del Mastro che congiunge via Nizza a via Cacciatore, ignoti abbandonerebbero rifiuti di ogni genere in strada, attirando ratti e insetti molesti, rendendo complesso il passaggio pedonale. Unanime, dunque, l'appello degli abitanti del quartiere che chiedono il ripristino del funzionamento della pubblica illuminazione e, al contempo, una ripulitura della zona, con controlli da parte delle forze dell'ordine per scoraggiare gli incivili e i vandali. "La nostra zona non è più vivibile - denuncia una residente - Tra rischi per la propria incolumità a causa dell'illuminazione assente e la sporcizia che inquina ogni strada e traversa, si ha davvero la sensazione di abitare in una terra di nessuno: il Comune deve svegliarsi e garantirci condizioni migliori".