Inciviltà all'Avvocatella, il Comitato Civico Dragonea ai responsabili: "Vi abbiamo denunciato"

L'inciviltà non risparmia l'Avvocatella: a denunciare un nuovo grave gesto irresponsabile da parte di chi non rispetta l'ambiente, il Comitato Civico Dragonea. "Vorremmo dire a queste pseudo turiste/turisti che hanno soggiornato con ogni probabilità nella nostra frazione, che la prossima volta si portassero a casa propria la monnezza che producono invece di scaraventare un sacco nero nel dirupo subito dopo la scalinata della Madonna del Buon Consiglio - scrivono dal Comitato - Abbiamo le targhe e denunciato l’accaduto a chi di dovere. Diciamo solo che queste persone non sono esseri umani degni di questo mondo", hanno concluso i residenti della zona. Tanta amarezza e l'auspicio che gli incivili vengano sanzionati.