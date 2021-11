Da Torrione al Vestuti: incivili allo sbaraglio e tombini otturati, la Salerno che non piace

Spazzatura ed escrementi abbandonati in strada in via Nizza, come ci segnala un lettore. E, ad aggravare le condizioni della nostra città, la scarsa manutenzione relativa ai tombini otturati, come documentano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella. Come è noto, questa ultima carenza causerà anche problemi notevoli con la pioggia.

Pulizia di strade e caditoie, oltre che un rafforzamento dei controlli per scongiurare nuovi comportamenti incivili, dunque, risultano davvero urgenti a Salerno.