Vandali e incivili deturpano piazza Giancamillo Gloriosi: la segnalazione

Tanta amarezza, per i residenti di Torrione: ogni sera, gruppi di giovani si riuniscono in piazza Giancamillo Gloriosi per giocare con il pallone, incuranti dei passanti che spesso si trovano ad essere inconsapevoli bersagli.

Non solo, sono stati danneggiati i lampioni della zona così anche come l'impianto di videosorveglianza: la richiesta unanime di residenti e commercianti della zona è di incrementare i controlli, per punire gli incivili.



Foto di Guglielmo Gambardella