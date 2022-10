Vandali in azione in piazza della Libertà nell'area dehors, schiaffo alla civiltà e al decoro

Vandali in azione in piazza e nel sottopiazza della Libertà. Per iniziare, come mostrano le foto di Antonio Capuano, è stata distrutta un'altra lampada nel sottopiazza, sull'area dehors.

Buche nelle aiuole scavate dagli animali, con l'assenso dei proprietari e vari segni di bici e motorini sull'area dehors: così si presenta la zona, preda di vandali e incivili. Non manca chi imbratta gli arredi: purtroppo, numerosi sono i segni tangibili del mancato buon senso da parte di diversi cittadini.