Dagli incivili nel centro storico ai vandali nel parco Galloppo: le segnalazioni

Dagli incivili nel centro storico ai vandali di Torrione: la nostra città necessita di un monitoraggio più attento.

Le segnalazioni

Come ci segnalano alcuni lettori, c'è chi abbandona i rifiuti in strada, vicino a Palazzo Fruscione e chi, in barba al buon senso, lascia giocare i bambini sull'altalena riservata ai diversamente abili, nel parco giochi di via Galloppo (vedi foto in basso di Guglielmo Gambardella). In città, dunque, scarseggia la coscienza civica, purtroppo: si auspicano maggiori controlli.