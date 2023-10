"Ci sono cani sfortunati che hanno porci per padroni": cartello anti-inciviltà in via Nizza

"Ci sono cani sfortunati che hanno porci per padroni": è quanto si legge su un cartello spuntato in via Nizza, nei pressi dello stadio Vestuti. I marciapiedi, infatti, risultano completamente tappezzati di escrementi di animali, a tutto danno per l'igiene e per il decoro cittadini. L'auspicio è che i proprietari incivili degli amici di zampa vengano sanzionati dalla Polizia Municipale.

L'appello

"Siamo stanchi di non poter percorrere i marciapiedi senza dover fare improbabili slalom", confessano alcuni residenti, chiedendo anche un monitoraggio più efficace da parte delle forze dell'ordine nella zona.