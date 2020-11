Zona rossa e inciviltà: caffè e birre fuori dai bar? Bicchieri e bottiglie sui marciapiedi

Bicchierini monouso, bottiglie, cartacce, lattine: chi più ne ha, più ne metta. Innumerevoli, gli incivili che, impossibilitati a consumare bevande all'interno dei bar, lasciano per strada i rifiuti dopo esserci concessi una birra o un caffè. Disarmante, il mancato rispetto del decoro e dell'ambiente, con marciapiedi e muretti destinati a fungere da nuove mini-pattumiere.

L'auspicio è che, oltre alle multe per la violazione delle norme anti-Covid, le forze dell'ordine provvedano anche a sanzionare i vandali che, invece di portare con sè bicchieri e bottiglie dopo il consumo e poi gettarli negli appositi cestini e cassonetti, non esitano ad abbandonarli in strada, a danno della condizioni igienico-sanitarie di tutti.