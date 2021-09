Escrementi e incuria in via Pironti: l'ira dei residenti

Raccogliere gli escrementi del proprio Fido dovrebbe essere cosa scontata. Ma, purtroppo, in molti, in via Pironti non sembrano vederla così: per accorgersene, basta osservare i marciapiedi.

Purtroppo, troppi gli incivili che sporcano le strade, a tutto danno di residenti e passanti costretti ad un quotidiano slalom tra la sporcizia: l'auspicio è che possano essere incrementati i controlli nella zona, al fine di sanzionare i vandali.