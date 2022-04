Inciviltà a Torrione, residenti e commercianti recintano le aiuole

Troppi incivili a Torrione. Tanto che i residenti, muniti di buon senso e amore per l'ambiente che li circonda, corrono ai ripari recintando le aiuole e affiggendo avvisi per chiedere il rispetto del verde pubblico. Accade in via Posidonia, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella.

Un gesto lodevole, dunque, da parte di commercianti e residenti del quartiere che rappresenta un esempio virtuoso per la città.