Verde incolto e vandali a Torrione, rispunta la scritta sulle Brigate Rosse

E' rispuntata la scritta vandalica rimossa a seguito delle segnalazioni lanciate in piazza Vittime del Terrorismo, a Torrione, dal senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone e poi anche dai residenti. Completamente nell'abbandono e nell'incuria, l'area verde attigua alla piazza è diventata toilette per animali, mentre sul muro poco distante campeggia di nuovo il graffito provocatorio contestato da Iannone. La zona necessita in ogni caso di una efficace pulizia.

Foto di Guglielo Gambardella