Via Cacciatore come una giungla, cartelli per la sosta riservata ai disabili coperti dagli oleandri

Schiena bassa per non finire con la testa contro i rami degli alberi che invadono i marciapiedi e sguardo concentrato verso il basso, per evitare di calpestare erbacce ed escrementi: chi non gode di ottima forma fisica, certamente, non può percorrere agevolmente via Cacciatore, a Salerno. Sempre più simile ad una foresta a causa del verde incolto e dell'inevitabile proliferazione di insetti molesti e di ratti, la strada a pochi passi dal Vestuti, risulta davvero in condizioni indecorose. Nonostante i continui appelli di residenti e commercianti, la situazione peggiora.

Il nuovo disagio

A gettar benzina sul fuoco, disagi anche per gli invalidi che hanno notato come le chiome degli oleandri mai potate, ormai coprano gli avvisi di sosta riservata ai loro veicoli (esattamente all'altezza del civico 57): recentemente, complice la scarsa visibilità dei cartelli stradali, quei parcheggi vengono occupati da chi non ha diritto, a tutto danno degli automobilisti invalidi. La situazione, dunque, continua a degenerare: urgono la manutenzione del verde pubblico, la derattizzazione e la disinfestazione della zona, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza del quartiere.