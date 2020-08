Sviluppare innovazione e reinventare la tradizione dal Cilento: lo shef Sfara e AlghePAM

Durante l’evento “Terre del Bussento” tenutasi a Sapri il 24 luglio, lo chef Sfara Pascal ha proposto un primo piatto alla Spirulina operando un perfetto connubio tra tradizione ed innovazione. Lo shef ha voluto utilizzare come ingrediente principale l’alimento del futuro ovvero la spirulina, quella coltivata e prodotta nel Cilento ad Acciaroli dall’azienda agricola AlghePAM. Lo scef ha voluto così indicare una nuova strada per e arricchire nutrizionalmente qualsiasi pietanza. In questo piatto ha racchiuso tutto il sapore del Mediterraneo combinando le eccellenze gastronomiche nostrane e giocando sulla semplicità e sulla qualità degli ingredienti: carne tenera e delicata del pesce spada affiancata da pomodorini gialli. Lo schef ha voluto dare un tocco originale ed innovativo al piatto utilizzando i maccheroncini alla spirulina e la polvere di spirulina per la mantecatura. La cottura è stata fatta in padella con lo stesso metodo usato per fare risotti, fatto questo che consente di conservare il più possibile i nutrienti della spirulina. La spirulina è un superfood ricchissimo di nutrienti che ha effetti molto positivi sulla salute dell’uomo. I benefici del suo utilizzo sono tanti: stimola il sistema immunitario, abbassa i livelli di LDL e trigliceridi, riduce la pressione sanguigna, riduce l’effetto di congestione dovuto alle allergie, è indicata in casi di anemia, migliora l’endurance nello sport e infine ha effetti neuro protettivi. Lo schef ha saputo intuire il grande valore della spirulina e la versatilità con cui utilizzarla, proponendo un primo piatto che rappresenta una vera e propria evoluzione del cibo e della tradizione mediterranea . Non a caso ha scelto la Spirulina AlghePAM prodotta e coltivata nel Cilento ad Acciaroli.