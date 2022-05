Inquinamento elettromagnetico: nuovi ripetitori abusivi a Dragonea, la denuncia del Comitato

"Il problema dell'installazione indiscriminato sul nostro territorio delle antenne di telecomunicazioni? Un film ormai visto e rivisto da anni, nonostante i danni alla salute che un'alta concentrazione di onde radio può causare". Lo denuncia il Comitato Civico Dragonea, dopo che mercoledì scorso è stato registrato un nuovo episodio di installazione di altri 4 moduli sui tralicci che si ergono nei pressi delle palazzine di Iaconti. "Un residente del posto ci ha immediatamente avvisato che una ditta presumibilimente napoletana era intenta all'installazione di ulteriori corpi di trasmissione, sia da parte nostra che degli abitanti della zona sono stati subito avvisati gli agenti della Polizia Municipale, dopo un primo sopralluogo avvenuto in mattinata gli operatori sul posto sembravano affermare che stessero operando solamente una semplice attività di manutenzione, in realtà, nel pomeriggio a seguito dell'insistenza di un nostro cittadino che notava ancora diversi furgoni sul posto, un secondo sopralluogo dei vigili accertava che in realtà si trattava di un'operazione di nuova installazione di ben 4 moduli ripetitori", sottolineano dal Comitato.

La scoperta

Di stamattina, intanto, la conferma del sospetto del Comitato: "La ditta che ha installato quei nuovi moduli ha operato senza le dovute autorizzazioni pertanto gli agenti stanno proseguendo le indagini per prendere i necessari provvedimenti del caso. - si legge sulla nota - L'inquinamento elettromagnetico nella nostra frazione è un mostro silenzioso di cui si ha paura anche solo a nominarlo. Tanti gli annunci e le promesse fatte negli anni passati da parte dell'amministrazione locale di garantire un monitoraggio costante delle radiazioni elettromagnetiche sul nostro territorio, come anche un maggiore controllo volto a sventare il fenomeno delle installazioni abusive ed indiscriminate di nuove antenne", hanno concluso dal Comitato, auspicando un pronto intervento da parte del Comune.