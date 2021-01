La pandemia..INMI Spallanzani..Il mio percorso da Salerno a Roma

Sono Antonino ALAIMO un Operatore Sanitario e da 9 mesi lavoro allo Spallanzani di Roma in Rianimazione dell’ Alto Isolamento. Sono partito da Salerno in piena Pandemia non sapendo cosa potessi trovare a Roma. Purtroppo abbiamo passato un anno infernale tutti ma soprattutto noi nel vedere tanta gente soffrire in ospedale. Oggi finalmente dopo un lunga nottata di lavoro è arrivato il mio giorno di vaccinarmi contro questo virus che ci ha inginocchiato, ovviamente lo fatto in primis per me e per i miei cari ma soprattutto per tutelare i pazienti e la gente che mi circonda. Invito tutti a vaccinarsi...:*