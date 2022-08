Caro bollette e sprechi, i residenti di piazza San Francesco: "Lampioni accesi anche di giorno"

Lampioni accesi di giorno e di notte in via Piave e nei pressi di piazza San Francesco. Su tutte le furie i residenti che hanno segnalato lo spreco anche al comitato di quartiere San Francesco: "In tempi di rincari, il Comune da giorni spreca l'energia pubblica: è assurdo", hanno sottolineato alcuni abitanti del quartiere.

L'anomalia diffusa

L'illuminazione pubblica, peraltro, pare che risulti attiva nelle ore diurne anche in altre zone della città: l'auspicio è che rapidamente si provveda al disguido.