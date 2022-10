Lampioni accesi di mattina, i salernitani: "Basta sprechi!"

"Continua lo spreco di energia a Salerno": lo hanno denunciato, a mezzo social, diversi cittadini. Sotto il ponte dell'autostrada, a Fratte, i lampioni risultano attivi anche di mattina.

L'appello

"Nonostante il sole, l'illuminazione pubblica resta accesa e noi paghiamo!", lamentano alcuni salernitani che invitano il Comune a non sprecare energia elettrica, specie in un momento delicato come quello del caro bolletta.