Lampioni rotti dall’asilo nido comunale fino alle scalette di via Vernieri: "Bisogna intervenire"

Dall’asilo nido comunale fino alle scalette di via Vernieri i lampioni della pubblica illinazione sono rotti. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, la zona è al buio e quindi pericolosa soprattutto per i pedoni. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per ripristinare la corretta pubblica illuminazione.