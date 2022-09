Lavori diurni per il nuovo asfalto tra via Dei Principati e piazza XXIV Maggio: l'ira dei residenti

Lamentale e denunce per i lavori di ripavimentazione tra Via dei Principati e Piazza XXIV Maggio a Salerno. Diversi residenti hanno puntato il dito contro il cantiere, causa di traffico e aria irrespirabile per la polvere sollevata.

La richiesta

Gli abitanti della zona hanno sottolineato come l'intervento avrebbe causato la diffusione di polveri irritanti. Gli avventori di alcuni locali della piazza si sono dovuti allontanare, accusando irritazione agli occhi. La richiesta al Comune è che tali interventi vengano effettuati in orari notturni.