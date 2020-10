Lavori in via Memoli: code e disagi, il passaggio dei camion danneggia gli alberi

Code di auto e disagi, stamattina, in via Memoli, nei pressi dell'incrocio con via Nizza. In particolare, un bus ed alcuni camion non sono riusciti a percorrere la strada a causa delle limitazioni dovute ai lavori dell'Enel che hanno ridotto il tratto ad una sola carreggiata stretta.

Così, lungo la via, i mezzi pesanti hanno tranciato alcuni grossi rami degli alberi presenti a bordo strada, di fronte all'Asl di via Nizza. Clacson impazziti e nervosismo a fior di pelle tra i presenti: in molti hanno additato la colpa dell'accaduto alla presunta disorganizzazione degli addetti ai lavori che, tuttavia, erano impegnati nel cantiere come da programma.