"Liquami maleodoranti fuoriescono dal tombino": la segnalazione

Le forti piogge hanno portato innumerevoli disagi nel salernitano. Anche al centro di Salerno, più precisamente in via Luigi Cacciatore, ci sono stati dei disagi. In particolare dal tombino di fianco al parrucchiere Alfonso D'Angelo, sono fuoriusciti liquami maleodoranti che possono causare problemi anche dal punto di vista sanitario.

L'appello

Proprio per questo motivo, il parrucchiere e tutto il quartiere, chiedono a gran voce che l'Amministrazione Comunale provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tombini per evitare che, ad un prossimo evento temporalesco, la situazione possa ripetersi.

Copyright 2021 Citynews