Pali della luce accesi in pieno giorno a Salerno, una lettrice: "La paghino i responsabili"

Alle ore 13 di oggi l'illuminazione pubblica comunale di Salerno era ancora in funzione nei tratti di lungomare Colombo fino a piazza Monsignor Grasso. E così anche in via Trento e via Posidonia.“Devo pagare io oppure il responsabile dell'accensione e spegnimento della illuminazione comunale?” si domanda una cittadina che ci ha inviato la segnalazione.

L'appello

Non è la prima volta che, in pieno giorno, pali della luce restano accesi per ore anche in pieno giorno. Alcuni abitanti della zona richiedono la indicazione della responsabilità con decurtazione dallo stipendio commisurata alla spreco.