Macchia "sospetta" in mare: la segnalazione dei salernitani sul lungomare

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato la presenza di una grande macchia sospetta accumulatasi in mare a ridosso del tratto di lungomare antistante a piazza Cavour.

La testimonianza

"Vista dal vivo fa impressione - ci hanno spiegato - sulla schiuma sono presenti diverse bolle. Questo è davvero un brutto biglietto da visita per la città in uno dei luoghi più frequentati da salernitani e turisti" hanno concluso. Si chiede, quindi, maggiore attenzione alla risorsa mare da parte degli enti preposti, in modo che queste situazioni non si verifichino più.