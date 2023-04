Mangiaplastica spesso in panne a Baronissi: le verifiche e il presunto sabotaggio

Risulta spesso non funzionante, sin dal giorno della installazione, l'ecocompattatore, alias mangiaplastica, di via Einaudi, a Baronissi che ha dovuto ricorrere più volte ad interventi di riparazione, con sostituzione di rullo e di sensori, eseguiti dall'impresa fornitrice del Ministero della Transizione ecologica. "Anche a seguito delle richieste di cittadini e degli utenti abbiamo richiesto le dovute spiegazioni alla fornitrice producendo report e documentazione fotografica. - ha spiegato il sindaco Gianfranco Valiante - Il malfunzionamento, certifica la ditta, non è meccanico, nè causato dal macchinario, bensì da una chiara manomissione estranea".

Il presunto sabotaggio

"Ad oggi sono decine le installazioni realizzate - ha chiarito la fornitrice - e mai sono stati riscontrati i problemi segnalati. Per evitare che gli inconvenienti si ripetano, abbiamo deciso di richiedere a nostre spese l'intervento della casa madre con l'intervento di due ingegneri specializzati che eseguiranno specifico chek-up".

L'annuncio del sindaco