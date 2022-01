Manifesti abusivi a Pastena, l'ira dei residenti: "Intervenga il Comune"

Non solo sosta selvaggia in via Ricci e buio pesto a Villa Carrara. Il degrado a Pastena è documentato anche dall'affissione incontrollata di manifesti abusivi.

Lo scenario

Volantini dappertutto, anche sulla segnaletica stradale. Abbonda davanti a portoni e negozi. I cittadini sono indignati, hanno documentato tutto con fotografie. La protesta: "Intervenga il Comune".