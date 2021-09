Manifesti abusivi ovunque in città: la segnalazione e le foto

Affissioni abusive in tutta Salerno: lo segnalano numerosi cittadini, tra cui alcuni commercianti. "In particolare sotto al Comune in via Roma, sono 16 anni che registriamo l'odioso fenomeno - ci scrive una lettrice - E come mai la Polizia Municipale non eleva sanzioni?".

Di seguito, altre foto di manifesti abusivi a cura di Guglielmo Gambardella.