Topo morto in via Robertelli, aiuole degradate in centro: le segnalazioni dei lettori

Allarme degrado in via Robertelli, dove i cittadini segnalano sporcizia e degrado diffuso. A conferma di ciò un topo morto ritrovato da un residente nei pressi di un portone. "Bisogna intervenire per evitare che la situazione peggiori" aggiunge un cittadino.





Manutenzione assente

Quadro simile su Corso Vittorio Emanuele, dove i cittadini segnalano la mancata manutenzione delle aiuole dove prima vi erano gli alberi (ora rimossi). La struttura in ferro, in più punti, non è fissata al terreno. In altri è spaccata, rappresentando un serio pericolo per i pedoni.