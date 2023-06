Verde incolto e blatte ovunque, salernitani esasperati: "L'amministrazione si sbrighi, non c'è più tempo"

Erba alta e sporcizia ovunque, in via Cacciatore, tra blatte e topi che costringono i cittadini a tenere ben chiuse le finestre e i balconi, nonostante il caldo estivo. Risultano imbarazzanti, le condizioni delle strade in città: preoccupa e allarma, in particolar modo, la mancata manutenzione del verde che sta riducendo Salerno ad un nido ideale per insetti molesti.

Il degrado

Degrado, poi, in piazza Salerno Capitale, tra sporcizia e acqua stagnante in quella che un tempo era una fontana, come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella.



"Non riconosciamo più la nostra città: tra incuria e spazzatura, sembra di vivere in una giungla", osserva amareggiato un lettore.

La manutenzione del verde pubblico assente, ad ogni modo, interessa quasi ogni angolo della città: da via Camillo Sorgente fino alla zona orientale, i pedoni sono costretti a fare lo slalom tra piante non potate ed erbacce. Inevitabile, il proliferare di insetti e ratti, a tutto danno per le condizioni igienico-sanitarie delle strade, oltre che del decoro. Urge, dunque, un intervento immediato per ripristinare condizioni dignitose di vivibilità per Salerno e per i suoi abitanti che, da mesi, stanno fronteggiando disagi inaccettabili per ogni società civile.

Foto di Guglielmo Gambardella