Manutenzione del verde assente a Fratte: via Giulio Pomponio risulta impercorribile

Manutenzione del verde assente da tanto, troppo, tempo a Fratte. In particolare, in via Giulio Pomponio, a causa di grossi rami presenti lungo la strada, sta diventando impossibile percorrere quel tratto.

L'appello accorato dei residenti è che il Comune provveda al più presto a curare il verde pubblico, nel rispetto dell'igiene e del decoro pubblici.

Foto di Guglielmo Gambardella