Marciapiedi sconnessi a Mariconda: anziana cade e si ferisce

L'ennesima segnalazione in città, arriva oggi da via Fiume, a Mariconda, dove alle 12 una anziana è caduta inciampando sul marciapiede, all'altezza delle Poste

Pavimentazione sconnessa e, dunque, rischi per i pedoni, a Salerno. L'ennesima segnalazione in città, arriva oggi da via Fiume, a Mariconda, dove alle 12 una anziana è caduta inciampando sul marciapiede, all'altezza delle Poste.

A soccorrerla, prontamente, una ambulanza del 118. Monta la rabbia dei salernitani per le condizioni della strada, come emerso dalla testimonianza a mezzo social del signor Gino Amatruda.