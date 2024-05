Degrado in via Posidonia (angolo via Gaeta), nel popoloso quartiere di Torrione, dove – ci segnala un lettore – da tempo c’è un marciapiede pericoloso, che andrebbe messo in sicurezza. “Tutti rischiamo di cadere, a partire da anziani e bambini”. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano quanto prima.